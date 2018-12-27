На трассе М-3 "Украина" столкнулись две фуры

27.12.2018 09:13 157

Сегодня, 27 декабря, ночью произошла авария в Бабынинском районе. На 188-м километре автодороги М-3 "Украина" произошло столкновение фур «Мерседес» и «Скания». В результате дорожно-транспортного происшествия есть пострадавший. Тяжесть полученных им травм и обстоятельства происшествия уточняются, сообщила пресс-служба областной пожарно-спасательной службой МЧС.



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