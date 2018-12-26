Бизнесмену, превратившему природный памятник в свалку, грозит огромный штраф

26.12.2018 17:18 228

Калужане, проживающие в районе Ромодановских двориков, обратились в правоохранительные органы с жалобой на загрязнение «Оврага Можайка» строительными отходами.

Полиция установила виновного: им оказался калужский предприниматель, который на протяжении некоторого времени засорял овраг, причиняя природному объекту, в котором археологи в 1962 году при раскопках обнаружили селение общины 3-4 веков новой эры, вред, который согласно акту оценки Управления экологического надзора, составил более 270 000 рублей.

По сообщению пресс-службы УМВД области, бизнесмену грозит штраф до 200 000 рублей за использование природного памятника в качестве свалки.