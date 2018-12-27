Оркестр МЧС дал концерт в Калуге

Вчера, 26 декабря, оркестр Главного управления МЧС России по Калужской области принял участие во Всероссийском музыкальном флешмобе «МЧС дарит музыку», приуроченному к Дню спасателя Российской Федерации.
Мероприятие проходило с 14:00 до 15:00 на первом этаже торгово-развлекательного комплекса «21 век» по адресу: город Калуга, улица Кирова, дом 1.
Музыкальный марафон стартовал 12 декабря в Амурской области и Забайкальском крае, за две недели выступления духовых и вокально-инструментальных коллективов территориальных органов МЧС проходили во многих регионах России – музыканты исполняли классические и современные произведения, и песни о героических буднях сотрудников МЧС России.
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