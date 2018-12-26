Иномарка врезалась во встречный ВАЗ, пострадали люди

26.12.2018 16:04 318

Вчера, 25 декабря, на 17 километре автодороги «Медынь-Верея» совершено ДТП.

33-летний мужчина за рулем КИА, двигаясь в сторону г. Медыни, вошел в занос и, выехав на полосу встречного движения, столкнулся с автомобилем ВАЗ под управлением женщины 30 лет.

В результате аварии пострадали оба водителя, получив травмы разной степени тяжести, сообщил ОеМВД России по Медынскому району.