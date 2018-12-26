В Подзавалье и Черносвитино отключат воду

26.12.2018 15:35 53

Информационна служба Водоканала сообщает, что в связи с проведением аварийно-ремонтных работ 27 декабря с 09:00 до 15:00 будет прекращена подача холодного водоснабжения жилых домов по адресам: мкрн. Подзавалье, д. Черносвитино, ул. Болотная.

При необходимости будет организован подвоз питьевой воды.







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