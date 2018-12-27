Калуга заняла первое место в зимней спартакиаде

27.12.2018 07:58 142

Всего в соревнованиях приняли участие 26 муниципальных образований по 8 видам спорта.

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