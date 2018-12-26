За минувшие сутки в четырех авариях пострадали семеро

26.12.2018 14:13 139

Вчера,25 декабря, на территории Калужской области в четырех авариях пострадали семь человек, среди них один ребенок.

Сотрудники Госавтоинспекции выявили 3109 нарушений Правил дорожного движения. Так, 11 человек сели за руль в нетрезвом виде, 9 водителей нарушили правила перевозки детей, и 55 пешеходов-нарушителей неправильно переходили улицу. По всем фактам составлены административные материалы, сообщил отдел пропаганды областного ГИБДД.