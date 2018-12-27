Дорогу отремонтируют через суд

Прокуратура Ферзиковского района проверила состоянии грунтовой дроги по улице Центральной поселка Октябрьской, которая является собственностью администрации МО СП «Октябрьский сельсовет», сообщила 26 декабря пресс-служба ведомства.
Как выяснилось, дорога не имеет твердого покрытия, есть выбоины, просадки покрытия и глубокие колеи, что влияет на безопасность дорожного движения.
Ранее главе администрации уже указывалось отремонтировать дорогу, но деньги он так и не выделил. Как сообщила прокуратура, в Калужский районный суд был направлен иск, обязывающий администрацию провести ремонт в полном объеме. Суд прокурорский иск удовлетворил.
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