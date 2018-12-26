Прокуратура выявила скрытое мошенничество и заставила завести уголовное дело

26.12.2018 21:03 83

В козельскую полицию на днях поступило заявление о невыплате взятого ранее кредита.

Местная жительница попросила приятеля оформить кредит на его имя, и передать деньги ей. Мужчина обратился в микрофинансовую организацию, где, предоставив ложные сведения о себе, в том числе о месте работы, получил денежные средства, передав их своей знакомой. Кредитные обязательства по договору граждане не исполнили.

Полиция отказала в возбуждении уголовного дела. Прокуратура же признала это постановление незаконным и назначила дополнительную проверку. Как сообщила пресс-служба ведомства, по результатам прокурорской проверки возбудили уголовное дело по факту мошенничества в сфере кредитования.