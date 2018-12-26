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Администрацию Сухиничского района заставили отремонтировать жилье инвалиду

26.12.2018 19:00 0 33

Житель Сухиничского района обратился в прокуратуру с жалобой на отсутствие капитального ремонта в предоставленном ему социальном жилье, сообщила 26 декабря пресс-служба ведомства.

Заявитель является инвалидом и воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Прокуратурой установлено, что граждане находятся в тяжелых бытовых условиях, а неисправность коммуникаций может угрожать их жизни и здоровью.

В результате проверки администрации МР «Сухиничский район» предписано произвести капитальный ремонт указанного муниципального жилого помещения.


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