Лиса, пойманная в Жиздринском районе, оказалась бешеной

В Жиздринском районе на днях обнаружили бешеную лису.
Животное доставили из деревни Судимир. При лабораторном исследовании ее головного мозга бешенство подтвердили.
Государственной ветеринарной службой Калужской области проводятся мероприятия по ликвидации заболевания, сообщила пресс-служба ведомства.
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