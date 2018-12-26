Калужским полицейским пришла благодарность из Дагестана

26.12.2018 11:13 141

На днях в Управление МВД по Калужской области пришло благодарственное письмо от жителя Республики Дагестан, сообщила 26 декабря пресс-служба ведомства.

Находясь в Махачкале, автор послания стал участником ДТП. Виновник аварии, пообещав возместить ущерб и оплатить ремонт автомобиля, уехал в неизвестном направлении. За помощью потерпевший обратился к сотрудникам полиции, дежурившим на КПП в составе сводного отряда. Они приехали туда в командировку из Калуги.

Правоохранители установили личность второго участника ДТП, что позволило потерпевшему оперативно подать заявление в территориальный ОВД.

- Ваши сотрудники оказались профессионалами своего дела и помогли мне. Прошу поблагодарить их от моего имени, - пишет житель Махачкалы.