Калужским полицейским пришла благодарность из Дагестана

На днях в Управление МВД по Калужской области пришло благодарственное письмо от жителя Республики Дагестан, сообщила 26 декабря пресс-служба ведомства.
Находясь в Махачкале, автор послания стал участником ДТП. Виновник аварии, пообещав возместить ущерб и оплатить ремонт автомобиля, уехал в неизвестном направлении. За помощью потерпевший обратился к сотрудникам полиции, дежурившим на КПП в составе сводного отряда. Они приехали туда в командировку из Калуги.
Правоохранители установили личность второго участника ДТП, что позволило потерпевшему оперативно подать заявление в территориальный ОВД.
- Ваши сотрудники оказались профессионалами своего дела и помогли мне. Прошу поблагодарить их от моего имени, - пишет житель Махачкалы.
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