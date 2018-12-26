Мнимый арендатор обманул хозяйку жилья на 258 000 рублей

26.12.2018 08:56 652

Жительница Обнинска разместила информацию о сдаче квартиры на сайте частных объявлений.

Через некоторое время с ней связался арендатор, сообщив, что хочет снять жилье на длительный срок. Также мужчина пояснил, что ему для отчетности необходимы чеки. Введя хозяйку квартиры в заблуждение, он попросил ее пойти к банкомату и произвести некоторые операции для того, чтобы он смог перечислить ей оплату. Пока женщина вела переговоры с незнакомцем и следовала его указаниям, набирая цифровые комбинации, с ее банковского счета списались 258 тысяч рублей.

Полиция завела дело о мошенничестве и разыскивает злоумышленника, сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.