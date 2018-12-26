Трехмиллионный грант обнинский приют потратит на дрессировку собак

26.12.2018 08:00 30

В уходящем году более 300 питомцев обнинского городского приюта обрели хозяев.

Как рассказала его руководитель журналистам портала Obninsk.name, в июне приют получил Президентский грант на сумму почти три миллиона рублей за проект «Бездомные животные – угроза или ресурс?». Но эти средства, по условиям, можно тратить только на обучение собак. Для этого уже оборудовали дрессировочную площадку, установили вольеры и закупили необходимый реквизит.

Кроме того, на средства гранта разрешается закупать и определенные виды кормов. Так что в этом году питомцам приюта стало там намного комфортнее.



