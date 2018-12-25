Приставы выйдут в город для встречи с калужанами

25.12.2018 14:40 152

Завтра, 26 декабря, по всей стране пройдёт акция судебных приставов «Узнай о своих долгах».

В рамках мероприятия сотрудники УФССП России по Калужской области отправятся в места массового пребывания граждан с целью правового просвещения населения, и информирования о последствиях неуплаты задолженностей, сообщила пресс-служба ведомства.

Мероприятия в рамках акции состоятся во всех районах области. В Калуге мобильные пункты судебных приставов будут работать в МРЭО ГИБДД, а также в торговых центрах, где приставы проверят калужан на наличие долгов и предложат оплатить их на месте.