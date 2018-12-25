СК области будет защищать калужан совместно с Управлением по правам человека

25.12.2018 21:00 136

Сегодня,25 декабря, Следственный комитет Российской Федерации по Калужской области подписал Соглашение о взаимодействии между руководителем следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области и Уполномоченным по правам человека в Калужской области.

Соглашение подписано в целях организации сотрудничества при защите прав и свобод человека и гражданина, выявления, устранения и предупреждения их нарушений.

Документом предусмотрено формирование совместных рабочих групп, проведение совместных проверок и приема граждан. И, хотя соглашение подписано только сегодня, в этом году ведомства уже проводили совместные мероприятия, сообщил Следственный комитет.