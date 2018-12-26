Управление по вопросам миграции пыталось оштрафовать фирму на 2 миллиона рублей

26.12.2018 07:00 163

Прокуратура Калужской области проверила деятельность Управления по вопросам миграции и обнаружены грубые нарушения закона, допущенные должностными лицами. Так ими были вынесены 49 незаконных постановлений в адрес юридического лица с назначением штрафов на сумму 2 миллиона рублей. Прокуратура опротестовала постановления, сообщила пресс-служба ведомства. Суд рассмотрел протесты и удовлетворил их.



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