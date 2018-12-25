Виновник аварии в Сухиничах получил травмы

25.12.2018 13:15 265

Вчера, 24 декабря, в Сухиничах совершено ДТП. 50-летний мужчина, управляя автомашиной «Хендай», выезжал с прилегающей территории на улицу Революции и столкнулся с «Тойотой» двигавшейся по той же улице. В результате столкновения пострадал водитель «Хендая», который получил травмы различной степени тяжести, сообщил МОМВД России «Сухиничский».



Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter Подписаться Поделиться:







Ещё строки

Лента настроения новости Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!





Комментарии читателей