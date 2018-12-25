Пять человек пострадали в авариях за минувшие сутки

25.12.2018 12:32 169

Вчера, 24 декабря, на территории Калужской области в четырех авариях пострадали пять человек.

Сотрудники Госавтоинспекции оформили 1741 нарушение Правил дорожного движения.

Так, 8 водителей сели за руль в нетрезвом виде, а еще 8 человек нарушили правила перевозки детей. Кроме того, 45 пешеходов мешали движению, неправильно переходя улицу, сообщает отдел пропаганды ГИБДД области.