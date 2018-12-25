В Балабаново сгорел автомобиль

25.12.2018 12:16 190

Сегодня, 25 декабря, около 7 часов утра пожарно-спасательная служба Боровского района приняла сообщение о возгорании.

В Балабаново по улице Лесной загорелся автомобиль. Силами восьми человек и двух единиц техники пожар был ликвидирован, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

К счастью, в огне никто не пострадал.