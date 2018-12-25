Виновник пьяной аварии отсидит полтора года и оплатит пострадавшему моральный ущерб

25.12.2018 12:09 288

Жителя Мосальского района осудили за нарушение ПДД в нетрезвом виде с причинением тяжкого вреда здоровью человека.

В мае этого года мужчина, изрядно выпив, управлял автомашиной знакомого, который в качестве пассажира ехал на переднем сидении. Не справившись с управлением, нетрезвый водитель отправил автомобиль в кювет, где он и опрокинулся. Непристегнутый хозяин авто сильно пострадал.

В результате, горе-водитель предстал перед судом. Как сообщила пресс-служба областной прокуратуры, он приговорен к полутора годам колонии-поселения. Кроме того, судья обязал виновника аварии выплатить потерпевшему 400 тысяч рублей за моральный вред.