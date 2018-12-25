В Козельском районе в аварии двух ВАЗов пострадали люди

Сегодня, 25 декабря, утро в Козельском районе началось в аварии.
На 11-м автодороги «Козельск-Сосенский» около 8 часов утра столкнулись две «Лады»: девятой и четырнадцатой моделей.
В результате столкновения пострадали люди, сообщила пресс-служба регионального МЧС. Тяжесть полученных ими травм и обстоятельства ДТП устанавливали прибывшие на место медики и патруль ГИБДД.
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