Наркодилер из Ермолино ответит перед судом

25.12.2018 09:15 205

39-летний житель Боровского района, незаконно распространявший наркотики в Ермолино, предстанет перед судом.

Приобретая героин в разных городах Калужской области, он оставлял часть для собственного употребления, а остальное раскладывал в тайники. Покупатели находились посредством сотовой связи.

Первая сделка прошла успешно, но при совершении второй попытки он попал в поле зрения оперативников. Получив партию наркотиков, дилер не успел ее реализовать, и попался с поличным: у него изъяли 4,46 граммов героина, что является крупным размером.

По сообщении пресс-службы областного УМВД, дело передано в суд вынесения приговора.