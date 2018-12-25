Приставы выдворили из страны 420 нелегалов

25.12.2018 08:55 151

420 иностранных граждан, незаконно пребывавших на территории России, выдворены из Калужской области с начала года.

Как сообщила пресс-служба УФССП региона, на прошлой неделе судебные приставы проводили в столичные аэропорты и передали пограничникам 14 мигрантов из стран Средней Азии и Кавказа. Вчера, 24 декабря, область покинуло еще 6 нелегалов.

Всем высланным иностранцам въезд на территорию России запрещен на 5 лет.