Интернет-магазин обманул жителя Обнинска на 6500 рублей

25.12.2018 08:45 308

Житель Обнинска подал заявление в полицию о привлечении неизвестного лица к уголовной ответственности.

Заявитель лишился шести с половиной тысяч рублей, делая покупку в интернет-магазине. Переведя продавцу указанную сумму, он стал ждать доставку выбранных колонок. Но шли месяцы, а товара ему не поступало.

Полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества и приступили к розыску продавца-обманщика, сообщила пресс-служба ОМВД России по г. Обнинску.