Икру неопознанного производителя могут продавать на калужских улицах

25.12.2018 08:00 374

Икру неизвестных производителей ООО «Жемчужина Камчатки» и ООО «САХАЛ» продают в России, могут ею торговать и в Калужской области, сообщила в понедельник, 24 декабря, пресс-служба областного управления Роспотребнадзора.

Выпускающие деликатес заводы зарегистрированы в Камчатском крае и Сахалинской области, но при этом по адресам регистрации реальных предприятий нет. Кто делает эту икру — неизвестно. Лакомство может оказаться небезопасным.

Роспотребнадзор также напомнил, что не стоит покупать икру с рук и в местах несанкционированной торговли и всегда надо внимательно изучать этикетку.