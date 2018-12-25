Калужские спасатели перейдут в спецрежим на праздники

25.12.2018 07:00 189

Режим повышенной готовности вводится в Калужской области для сил и средств, задействованных в ликвидации ЧС, сообщила в понедельник, 24 декабря, пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Спецрежим начнет действовать 28 декабря. И продлится до окончания новогодних каникул, 9 января.

В области примут меры, чтобы на каникулах не произошло никаких чрезвычайных ситуаций, а при их возникновении будут готовы оперативно ликвидировать их последствия. Также будут отслеживать погодную обстановку.