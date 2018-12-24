Житель Обнинска зарегистрировал 36 мигрантов в «резиновой квартире»

24.12.2018 21:02 49

Житель Обнинска с августа по ноябрь регистрировал приезжих в своей квартире за небольшое вознаграждение в 200 рублей, сообщила пресс-служба областного УМВД в понедельник, 24 декабря.

Он успел поставить на учет 36 человек из Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Армении и Молдовы. Заработал 7400 рублей.

Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы или крупный штраф.