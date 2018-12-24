Пьяных водителей будут усиленно ловить всю рабочую неделю

24.12.2018 18:51 284

Операция «нетрезвый водитель» стартовала в Калуге в понедельник, 24 декабря.

Сотрудники ГИБДД будут выходить на определенные участки улиц областного центра, останавливать все автомобили и проверять всех шоферов. Так инспекторы будут работать до субботы, 29 декабря, то есть всю рабочую неделю, сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

Пьяных автомобилистов будут лишать прав на 1,5-2 года и штрафовать на 30 тысяч рублей.