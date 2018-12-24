Калужанка могла подделать расписки, чтобы получить жилье бывшего

24.12.2018 17:08 372

40-летнюю жительницу Калуги обвиняют в подделке двух расписок, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 24 декабря.

Женщина пыталась отсудить часть квартиры бывшего мужа, который признан недееспособным. Она сама написала две расписки, якобы мужчина получил деньги за свою долю, а затем принесла их в суд, чтобы приобщить к гражданскому делу.

Калужанка свою вину в подделке документов не признает.