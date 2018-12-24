Шесть человек пострадали, один погиб в авариях в выходные

24.12.2018 16:40 290

7 серьезных ДТП произошли за минувшие выходные на дорогах Калужской области. В них пострадали 6 человек, один (пешеход) погиб.

Инспекторы оформили также 115 ДТП в которых пострадало только «железо», сообщил отдел пропаганды областного УГИБДД.

За субботу-воскресенье инспекторы оштрафовали 758 нарушителей. Из них 21 водитель был пьян, 16 неправильно возили детей, 4 выехали на «встречку». Неожиданно значительно уменьшилось количество пешеходов-нарушителей. Их оштрафовали за 2 дня только 37, а обычно наказывают по 70-80 человек ежедневно.