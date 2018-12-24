Воду в Обнинске отключат дважды для капитального ремонта сетей

24.12.2018 16:20 172

Два дня подряд но по разным адресам будут отключать воду в Обнинске для капитального ремонта сетей наружного водопровода диаметром 100 мм, сообщила в понедельник, 24 декабря, администрация наукограда.

Во вторник с 8:00 воды не будет:

ул. Толстого,

ул. Маяковского

С 9:00 на улице Чайковского в домах №4а-18 и №6/1-16

Дадут воду в 19:00

В среду воду отключат в 9 утра только на улице Чайковского в домах №6/1 — 16.

Дадут опять же к 19:00