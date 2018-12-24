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Оправданного заключенного будут заново судить за убийство сокамерника

24.12.2018 15:11 0 145
Оправданного заключенного будут заново судить за убийство сокамерника

Суд отменил оправдательный приговор для калужского заключенного, который обвиняют в том, что он забил насмерть другого арестованного, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 24 декабря.

По версии следствия, заключенный с товарищем избили недруга, который сидел вместе с ними. Обвиняемый ударил несчастного не меньше двух раз только по голове. Мужчина умер.

После этого обвиняемый ходатайствовал о суде присяжных, который равенством голосов оправдал обвиняемого. Но прокуратура выяснила, что во время суда были нарушения процедуры. В итоге дело будут рассматривать еще раз, но уже другим составом.


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