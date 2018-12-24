Водитель «Волги» шел на обгон и протаранил «Семерку»

24.12.2018 14:17 357

ГАЗ-3110 («Волга») и ВАЗ-21074 столкнулись в воскресенье, 23 декабря, на подъездной дороге к Козельску от трассы М3 «Украина».

Водитель «Волги» выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с «Семеркой». Судя по фотографиям с места ДТП, ГАЗ после столкновения съехал в кювет.

В результате аварии пострадал водитель «Семерки», сообщил отдел пропаганды областного УГИББ. Он госпитализирован в районную больницу.