Мужчина зарезал собутыльника и сел на 8 лет

24.12.2018 13:49 185

28-летний мужчина признан виновным в том, что зарезал товарища в июле текущего года, сообщила в понедельник, 24 декабря, пресс-служба областной прокуратуры.

Они вместе распивали алкоголь на веранде дома в поселке Шаховском Мосальского района. Поссорились. Убийца ударил собутыльника ножом в грудь и живот. Пострадавший вскоре умер в областной больнице.

Молодого человека приговорили к 8 годам в колонии строго режима.