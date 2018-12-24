Пешеход попал под иномарку ночью на окружной

24.12.2018 13:27 250

В субботу, 22 декабря, молодой 28-летний пешеход попал под машину на окружной дороге. ДТП произошло в 23:20. Молодой человек шел по дороге по ходу движения машины. На него наехал автомобиль «Дэу-Нексия», сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД. В результате пешеход получил травмы.



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