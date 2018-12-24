Более 400 литров алкоголя отобрали у торгующих без лицензии в Калуге

24.12.2018 13:20 301

Кафе, в котором алкоголем торговали без специального разрешения, обнаружили в Калуге, сообщила в понедельник, 24 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Из оборота в точке общепита изъяли 119 литров горячительных напитков.

Еще 290 литров изъяли в деревенском магазине под Калугой. Лицензи на продажу алкоголя у продавцов также не было.