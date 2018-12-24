«Мазда» решила не уступать «Черри» на перекрестке Телевизионной и Билибина

24.12.2018 12:44 408

«Мазда 6» и малолитражка «Черри» столкнулись в субботу, 22 декабря, на перекрестке Телевизионной и Билибина в Калуге.

Водитель на «Мазде» поворачивал налево с Билибина на Телевизионную и не пропустил ехавшую прямо «Черри», сообщил предварительные данные отдел пропаганды областного УГИБДД.

В результате водитель малолитражки оказался в больнице с различными травмами.