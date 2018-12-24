На дороги Калуги за ночь высыпали почти 500 тонн песка и соли

24.12.2018 11:52 329

Уборкой города в ночь на понедельник, 24 декабря, занялись 62 спецмашины и 79 человек.

Они за ночь собрали и вывезли почти тысячу тонн снега. На дороги высыпали почти 500 тонн песко-соляной смеси. Для сравнения, в ночь на пятницу высыпали около 200 тонн.

Днем на улицах города работают более 150 человек и 76 спецмашин.

Снег вывозится с улиц: Чапаева, Дзержинского, Гагарина, Набережной, Марата, Театральной, Воробьевской, Королева, Ленина, Пушкина, скверов Мира и Воронина, площади Московской, дамбы, воинского кладбища и Грабцевского Шоссе.