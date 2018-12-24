Бухгалтеры «настучали» на растратчицу

24.12.2018 11:30 958

Калужанка брала себе из кассы акционерного общества деньги по фиктивным приходным и расходным документам, сообщила в понедельник, 24 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Доступ к материальным ценностям у женщины был, должность предусматривала полную матответсвенность

Но работники бухгалтерии заметили, что в кассе числится крупная сумма наличности. А инкассация не производится. Об этом сообщили руководству. Общество провело внеплановую ревизию и обнаружило крупную недостачу. При этом в компьютерной программы были данные о неоднократном проведении и отмене инкассаций. Что вызвало подозрение.

Полицейские выяснили, что растратчица присвоила порядка 895 тысяч рублей.



