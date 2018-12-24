Калужан призывают не подходить к деревьям из-за снегопада

24.12.2018 10:27 474

Сильный снег начнется в Калужской области в понедельник, 24 декабря с 11-14 часов, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС.

Жителей региона просят не находится рядом с деревьями и не парковаться у них. Водителям в снегопад рекомендуют припарковаться у обочины и переждать непогоду, пешеходам — быть острожными, чтобы не упасть.

И вообще, лучше оставайтесь дома.