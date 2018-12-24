Калужан призывают не подходить к деревьям из-за снегопада

Сильный снег начнется в Калужской области в понедельник, 24 декабря с 11-14 часов, опубликовала предупреждение пресс-служба главного регионального управления МЧС.
Жителей региона просят не находится рядом с деревьями и не парковаться у них. Водителям в снегопад рекомендуют припарковаться у обочины и переждать непогоду, пешеходам — быть острожными, чтобы не упасть.
И вообще, лучше оставайтесь дома.
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