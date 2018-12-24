Один человек пострадал при пожаре жилого дома в Ульяново

24.12.2018 09:40 60

В понедельник, 24 декабря, жилой кирпичный дом загорелся в селе Ульяново на улице 70 лет октября.

Пожар начался в 4:41. Тушить здание прибыли 8 спасателей и две пожарные машины. С пламенем справились.

В результате возгорания пострадал один человек, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.