Три класса отправили на карантин из-за ОРВИ

24.12.2018 08:37 171

Три класса в 24-й калужской школе отправили на карантин из-за ОРВИ в конце прошлой недели.

Больше 20% школьников заболели в 1а, 1б и 3а.

Общее количество заболевших в области на предпоследней неделе уходящего года уменьшилось на 2,6% до 5729 человек. При этом в Калуге наоборот выросло число простуженных, но незначительно, буквально на несколько десятков. Чаще болеют дошкольники и взрослые. Эпидемический порог превышен во всех возрастных группах.

За неделю с простудой госпитализировали 84 больных, что на 14 человека больше чем за позапрошлую.

Гриппа в регионе нет.