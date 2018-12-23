Мужчина одолжил телефон случайному собутыльнику и лишился 8 тысяч

23.12.2018 10:59 132

Случайный знакомый списал со счета жителя Калужской области 8 тысяч рублей, сообщила в воскресенье, 23 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Пострадавший мужчина пришел в гости к другу и попал в большую компанию. Он познакомился с присутствовавшими, после чего застолье продолжилось.

Один из молодых людей попросил у пострадавшего телефон, чтобы якобы позвонить домой. Он вышел из комнаты и минут через 20 вернулся.

Уже дома житель области обнаружил, что с его счета с помощью мобильного банка списано 8 тысяч рублей. Он обратился в полицию.

Оказалось, случайный собутыльник с помощью приложения перевел деньги со счета пострадавшего на счет друга, который их снял в ближайшем банкомате.