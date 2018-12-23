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Безработный ограбил магазин в котором раньше трудился

23.12.2018 09:38 0 209
Безработный ограбил магазин в котором раньше трудился

25-летний безработный калужанин решил ограбить магазин, в котором раньше работал водителем-экспедитором, сообщила в воскресенье, 23 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина знал, где хранится ключ от торговой точки. Он взял его, пробрался в магазин и украл 15 тысяч рублей.

За кражу молодому человеку грозит до 5 лет колонии.


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