Безработный ограбил магазин в котором раньше трудился

23.12.2018 09:38 209

25-летний безработный калужанин решил ограбить магазин, в котором раньше работал водителем-экспедитором, сообщила в воскресенье, 23 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина знал, где хранится ключ от торговой точки. Он взял его, пробрался в магазин и украл 15 тысяч рублей.

За кражу молодому человеку грозит до 5 лет колонии.