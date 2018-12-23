Машина в полночь сгорела на Терепце

23.12.2018 09:09 271

Ночью в воскресенье, 23 декабря, загорелась машина на бульваре Моторостроителей в Калуге. Марка машины не уточняется.

Пожарным о возгорании сообщили в 00:18. Тушить горящее авто приехали 7 спасателей, 2 спецмашины. Она справились с огнем.

Ни один человек при пожаре не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.