Пропавшего в Калуге ребенка нашли

11-летнего мальчика нашли живым в субботу, 22 декабря.
Как мы уже сообщали, днем ребенок ушел на прогулку и долго не возвращался. К поискам приступили волонтеры «Лиза Алерт».
Обстоятельства, при которых был найден ребенок, по правилам группы не сообщаются.
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