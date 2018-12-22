Пропавшего в Калуге ребенка нашли

22.12.2018 21:50 845

11-летнего мальчика нашли живым в субботу, 22 декабря.

Как мы уже сообщали, днем ребенок ушел на прогулку и долго не возвращался. К поискам приступили волонтеры «Лиза Алерт».

Обстоятельства, при которых был найден ребенок, по правилам группы не сообщаются.