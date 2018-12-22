11-летний ребенок пропал в Калуге

22.12.2018 20:48 608

В субботу, 22 декабря, в Калуге не вернулся с прогулки 11-летний Артем Турпаков.

Волонтеры приступили к поискам мальчика в районе улицы Хрустальная, сообщается на сайте «Лиза-Алерт Калуга»

Ребенок ростом 145 см. Темноволосый, полный, кареглазый. Был одет: бело-зелено-коричневая куртка с разводами, серые спортивные штаны, серый свитер, темно-синие ботинки, серая шапка с рыжими полосками и рыжим помпоном.