Жилой дом сгорел дотла в деревне под Малым

22.12.2018 20:44 190

Жилой дом загорелся в субботу, 22 декабря в деревне Панское Малоярославецкого района.

О возгорании пожарным сообщили в 12:53. На место ЧП выехали 11 спасателей и 3 пожарные машины. С огнем они справились, но судя по фото с места ЧП, дом сгорел дотла.

В результате загорания ни один человек не пострадал, сообщила пресс-служба главного регионального управления МЧС.