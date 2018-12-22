Жительница Жукова ограбила жену бывшего сожителя

22.12.2018 10:37 186

43-летняя жительница Жуковского района пришла к бывшему сожителю, с которым они расстались более 10 лет назад, поругалась с его женой и сорвала у той с шеи золотую цепочку, сообщила в субботу, 22 декабря, пресс-служба областного УМВД.

Мужчина попытался разобраться самостоятельно. Но бывшая встретила его пьяной и с топором в руках. Ему пришлось уйти, а пострадавшая женщина заявила в полицию

Цепочку вернули ограбленной, даме грозит до 4 лет за грабеж.